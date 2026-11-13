"Мог бы работать в другом месте": пособница ВСУ высказалась о погибшем капитане Задержанная за пособничество в Крыму высказалась о жертве ракетного удара ВСУ

Москва13 ноя Вести.Жительница Крыма, 26-летняя Александра Лаптева, которая позиционирует себя как караимка Саха Мангуби, была наводчицей ВСУ. После того, как она передала данные из Керчи своему куратору, по грузовому судну в порту, был нанесен удар, в результате которого погиб капитан судна. Об этом говорится в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Сама Мангуби в интервью соавтору фильма Андрею Ященко не выразила сострадания и жалости к жертве ракетного удара.

Я думаю, человек мог бы работать где-нибудь в другом месте на момент проведения СВО на Украине. Потому что все должны понимать, что идет война и опасно работать в таких местах. Если он управлял этим кораблем, то он мог управлять, например, кораблем, который водит экскурсии, тогда бы он не пострадал заявила она

Ранее выяснилось, что Мангуби за сотрудничество с ВСУ получила более 1 млн рублей, а на задания, чтобы отвести от себя подозрения, брала с собой детей.