Жительница Кубани осуждена на 13 лет за передачу СБУ данных об объектах ВС РФ

Суд утвердил приговор жительнице Кубани за сотрудничество с СБУ Жительница Кубани осуждена на 13 лет за передачу СБУ данных об объектах ВС РФ

Москва6 ноя Вести.Третий апелляционный суд общей юрисдикции принял решение отказать в удовлетворении жалобы на приговор жительнице Новороссийска. Женщина осуждена за передачу украинской стороне данных о кораблях Черноморского флота ВМФ РФ. Информацию со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края передает ТАСС.

В апреле краевой суд Краснодара признал виновной в госизмене 63-летнюю жительницу Новороссийска и приговорил к 13 годам колонии общего режима. В суде женщина заявляла, что виновной себя не считает. Сторона защиты попыталась обжаловать решение первой инстанции.

Судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения назначенного наказания за преступление против безопасности государства. Третий апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор по делу о государственной измене говорится в мессенджере

Преступную деятельность подсудимой выявили сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю. Женщина, работавшая судовым поваром на плавкране, установила контакт с подконтрольной СБУ организацией и выполняла задания, в том числе собирала и передавала информацию об объектах ВС РФ и кораблях Черноморского флота ВМФ РФ в Новороссийске, Сочи и Севастополе.