Москва13 ноя Вести.Задержанная за наводку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) жительница Крыма пыталась оправдать свои действия местью за выдуманного брата, который якобы погиб на СВО на стороне украинских боевиков. Свою историю обвиняемая Александра Лаптева рассказала в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Когда Крым вернулся в состав России, Александре Лаптевой было 14 лет. Здесь она закончила школу, вышла замуж, родила двух детей, получила материнский капитал. Но после начала СВО вдруг стала считать, что она караимка, зовут ее теперь Саха Мангуби и предложила свои услуги украинским спецслужбам.

У меня на момент начала войны сестра находилась в Киеве. Я с ней потеряла связь, чтобы как-то понимать, что там происходит, я зарегистрировалась в Telegram, подписалась на всякие группы. И через время на меня вышел мужчина, написал, чтобы я с ними сотрудничала. Я отказывалась до определенного момента, потом в Новопокровске у меня погиб брат со стороны ВСУ. Наверное, из чувства какой-то мести согласилась с ними сотрудничать рассказала обвиняемая в интервью соавтору фильма Андрею Ященко

За свою работу Александра-Саха получила вознаграждение от кураторов всего, как установили следователи, больше миллиона рублей. И никакого погибшего от рук русских солдат брата у нее нет и никогда не было. Она его выдумала, чтобы хоть как-то оправдать в своих глазах те убийства, которые были совершены при ее участии.

Поступило задание от моего куратора приехать в поселок Кача под Севастополем для того, чтобы заснять, какие будут прилеты по береговой линии. Зафиксировать, посчитать плюс-минус, сколько было прилетов и если получится, то сделать фото-фиксацию рассказала Мангуби

Историк Александр Дюков объяснил, для чего украинским спецслужбам пришлось сделать из крымчанки Александры Лаптевой караимку Саху Мангуби.

Когда ее арестовали, мы видим, что абсолютно во всех западных СМИ это подается, что в Крыму оккупанты преследуют коренные народы. И теперь их кровавые руки дошли до караимов. Видимо, этот транспереход, который совершили сотрудники ГУР при работе с Лаптевой, предусматривал, что она скоро посыпится и ее поймают. И с того, что с нее поймают, нужно тоже еще взять хороший кусочек пропагандистского профита отметил эксперт

Также стало известно, что 26-летняя крымчанка брала на задания своих детей.