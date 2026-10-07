Москва7 окт Вести.Татьяна Кобызская, которую в 2024 году украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы за государственную измену и оправдание действий России, вправе рассчитывать на попадание в списки на обмен. Таким мнением с ИС "Вести" поделился советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он добавил, что Кобызская является ярким представителем русского мира.

Татьяна – это яркий представитель русского мира, который на Донбассе не затухал даже в те годы, когда на этой территории правили украинские власти. … Татьяна вправе рассчитывать на то, чтобы ее поменяли, потому что между Украиной и Россией сегодня ведутся переговоры по обмену военнопленных и политзаключенных, и часто в таких обменах мелькают и гражданские лица. И я думаю, что Татьяна достойна вернуться на Донбасс, на русский Донбасс, и продолжать жить со своей семьей и восстанавливать Донбасс, и, возможно, построить свою жизнь заявил советник главы ДНР

Ранее Кимаковский рассказал, почему ВСУ препятствуют выходу украинских граждан на территорию РФ. По его словам, боевики пытаются не допустить распространения информации о собственных военных преступлениях.