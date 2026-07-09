Москва9 июлВести.Бывший мэр Сочи Александр Копайгородский, который вместе с супругой проходит обвиняемым по делу о растрате, получил замечание во время судебного заседания в Мещанском суде Москвы за то, что поцеловал жену, сообщил MK.RU.
В течение всего процесса Александр и Янина Копайгородские вели себя достаточно свободно, несмотря на то что находились в кабине для заключенных, уточнил репортер издания из зала суда.
Так, Копайгородский сначала поцеловал супругу в лоб, после чего обнял ее. Помимо этого, муж и жена постоянно перешептывались.
В итоге конвой сделал бывшему чиновнику замечаниеговорится в сообщении
Копайгородский и его супруга обвиняются в получении взяток, растрате и легализации преступных доходов. Кроме того, Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний.