В Челябинске в казну обратили имущество оператора капремонта на 360 млн Суд взыскал имущество экс-главы челябинского оператора капремонта на 360 млн

Москва23 ноя Вести.В доход государства обращено имущество экс-главы регионального оператора капремонта и аффилированных лиц, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Общая стоимость имущества превышает 360 млн рублей.

По данным ведомства, Виктор Тихоненко, будучи на руководящих должностях в специализированной некоммерческой организации Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области совмещал ее с предпринимательской деятельностью в сфере оказания услуг по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта.

Незаконное совмещение видов деятельности происходило в 2014 – 2025 годах.

Тихоненко незаконно участвовал в деятельности трех коммерческих организаций, которыми руководили его доверенные лица, принимал ключевые решения, обеспечивал победу в проводимых фондом аукционах, а также распределял прибыль говорится в заявлении ведомства в MAX

За счет этого фирмы получили доход, превышающий 156 млн рублей. Приобретенное имущество будущий фигурант регистрировал на родственников. В прокуратуре отметили, что речь идет о 26 объектах недвижимости в Челябинской области, Москве и Крыму, а также транспортных средствах.

В настоящее время суд рассматривает уголовное дело в отношении Тихоненко, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий.