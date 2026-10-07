Мэру якутского Алдана и его заместителю предъявили обвинение в коррупции

Главе якутского города и его заму предъявлено обвинение в коррупции Мэру якутского Алдана и его заместителю предъявили обвинение в коррупции

Москва7 окт Вести.В Якутии главе городского поселения Алдан и его заместителю предъявили обвинение в получении взяток и мошенничестве организованной группой, сообщили в СУ СКР по республике.

Как полагает следствие, в феврале 2026 года глава городского поселения заключил с местным предпринимателем муниципальные контракты на выполнение работ по монтажу арт-объекта в одном из городских парков. За это бизнесмен получил из бюджета 1,8 миллиона рублей. Однако фактически объект уже смонтирован этим же подрядчиком, за что он получил оплату за счет спонсорских средств.

Кроме того, в июле заместитель главы получила взятки от руководителей коммерческих организаций за общее покровительство.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, предоставленных сотрудниками управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) и ОМВД России по Алданскому району сказано в сообщении

По ходатайству следствия суд арестовал заместителя мэра. Следователь ходатайствует об избрании аналогичной меры пресечения в отношении главы городского поселения.