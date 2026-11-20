В Калужской области возбуждено дело о коммерческом подкупе в 3 млн рублей

В Калуге два директора задержаны по подозрению в коррупции В Калужской области возбуждено дело о коммерческом подкупе в 3 млн рублей

Москва20 ноя Вести.В Калуге директор по развитию завода и руководитель строительной организации задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом в MAX сообщает СУ СК РФ по Калужской области.

По материалам следствия, в ноябре гендиректор строительной компании передал директору по развитию одного из калужских заводов Калуги 3 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ по обустройству пространства для оборудования.

Фигуранты задержаны с поличным сотрудниками УФСБ региона говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о коммерческом подкупе. Получатель подкупа заключен под стражу, взяткодатель находится под домашним арестом.

Продолжается комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепления доказательственной базы.