В Калмыкии вице-премьера и и.о. министра ЖКХ обвинили в получении взятки Вице-премьеру и и.о. министра ЖКХ Калмыкии предъявили обвинение во взятке

Москва27 окт Вести.В Калмыкии вице-премьеру и исполняющему обязанности министра ЖКХ и энергетики предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом сообщило СУ СК РФ по республике в социальной сети "ВКонтакте".

Следственными органами СК РФ по Республике Калмыкия заместитель председателя правительства Республики Калмыкия и и.о. министра ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) говорится в публикации

По данным следствия, чиновники потребовали у владельца строительной фирмы свыше 19 миллионов рублей. Взамен они пообещали посодействовать в победе на аукционе по ремонту кровель многоквартирных домов, а также обеспечить беспрепятственную приемку работ и общее покровительство. Мужчина побоялся отказываться и в феврале-марте текущего года передал фигурантам часть суммы. Этими деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Калмыкия. В мае фигурантов задержали и поместили под стражу, недавно суд продлил эту меру.

Расследование продолжается, следователи собирают доказательства.