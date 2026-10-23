В Дагестане заключили под стражу чиновника, необоснованно выдавшего премии Чиновника, безосновательно выдавшего премии, арестовали в Дагестане

Москва23 окт Вести.В Дагестане за превышение должностных полномочий заключен под стражу бывший начальник Управления ЖКХ Каспийска, сообщает республиканский Верховный суд.

По версии следствия, чиновник, желая незаконно поощрить троих работников, подписал приказ об их премировании, хотя оснований для этого не было. В итоге сотрудникам необоснованно выплатили в общей сложности 511 489 рублей. Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Каспийский городской суд учел обстоятельства дела и удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, с учетом всех обстоятельств по делу, постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 27 суток, то есть до 17 декабря 2026 года включительно говорится в сообщении

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.