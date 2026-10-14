Суд арестовал главу собрания депутатов Каспийска по обвинению в мошенничестве

Главу собрания депутатов Каспийска обвинили в мошенничестве и арестовали Суд арестовал главу собрания депутатов Каспийска по обвинению в мошенничестве

Москва14 окт Вести.Председателя собрания депутатов Каспийска, которого обвиняют в мошенничестве, отправили под стражу. Об этом сообщило СУ СК России по Республике Дагестан на платформе MAX.

Расследование уголовного дела в отношении главы городского собрания депутатов продолжает первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Дагестану. Ему вменяют преступление по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и проводят необходимые следственные действия, чтобы собрать и закрепить доказательства.