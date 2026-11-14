Москва14 нояВести.В Тольятти заключены под стражу руководитель нескольких управляющих компаний и местный житель, которые подозреваются в незаконном получении персональных данных граждан, сообщает СУ СК России по Самарской области в мессенджере MAX.
Возбуждено уголовное дело о незаконных использовании, передаче, сборе компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенных из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, фигуранты незаконно получили сведения о страховых номерах индивидуального лицевого счета жителей Тольятти и передавали их за вознаграждение для использования в государственной информационной системе.
В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в публикации
Расследование продолжается.
По данным ГТРК "Самара", один из задержанных – депутат городской думы Тольятти.