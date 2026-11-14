Депутата из Тольятти подозревают в продаже персональных данных, он арестован

В Тольятти по подозрению в торговле персональными данными арестован депутат Депутата из Тольятти подозревают в продаже персональных данных, он арестован

Москва14 ноя Вести.В Тольятти заключены под стражу руководитель нескольких управляющих компаний и местный житель, которые подозреваются в незаконном получении персональных данных граждан, сообщает СУ СК России по Самарской области в мессенджере MAX.

Возбуждено уголовное дело о незаконных использовании, передаче, сборе компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенных из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, фигуранты незаконно получили сведения о страховых номерах индивидуального лицевого счета жителей Тольятти и передавали их за вознаграждение для использования в государственной информационной системе.

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации

Расследование продолжается.

По данным ГТРК "Самара", один из задержанных – депутат городской думы Тольятти.