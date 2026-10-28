Депутата гордумы Арзамаса арестовали по обвинению во взятке 2 млн

Депутата гордумы Арзамаса арестовали по обвинению во взятке 2 млн Депутата гордумы Арзамаса арестовали по обвинению во взятке 2 млн

Москва28 окт Вести.Депутата городской думы Арзамаса Нижегородской области заключили под стражу по обвинению в получении крупной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в текущем году депутат получил крупную взятку от директора строительной организации.

Обвиняемый получил … взятку в размере более 2 млн рублей за оказание содействия в заключении между администрацией города Арзамаса и строительной организацией договора аренды земельного участка сказано в сообщении

Деньги были перечислены на расчетный счет аффилированной обвиняемому организации под видом оказания юридических услуг.

В отношении депутата расследуется уголовное дело о взятке.