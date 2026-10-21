В Калуге замдиректора муниципального предприятия обвиняют во взятке в 5 млн

В Калуге за крупную взятку задержан замдиректора муниципального предприятия В Калуге замдиректора муниципального предприятия обвиняют во взятке в 5 млн

Москва21 окт Вести.В Калуге заключен под стражу заместитель директора муниципального предприятия. Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 5 млн рублей, сообщает в MAX СУ СК РФ по Калужской области.

По материалам следствия, заместитель директора по благоустройству и содержанию автомобильных дорог и сооружений муниципального предприятия получил от представителя коммерческой организации денежное вознаграждение за помощь в победе на торгах, подписании документации и общее покровительство в реализации госконтракта на поставку противогололедных реагентов.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ региона говорится в сообщении

Продолжается комплекс следственных действий.