Москва21 октВести.В Калуге заключен под стражу заместитель директора муниципального предприятия. Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 5 млн рублей, сообщает в MAX СУ СК РФ по Калужской области.
По материалам следствия, заместитель директора по благоустройству и содержанию автомобильных дорог и сооружений муниципального предприятия получил от представителя коммерческой организации денежное вознаграждение за помощь в победе на торгах, подписании документации и общее покровительство в реализации госконтракта на поставку противогололедных реагентов.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ регионаговорится в сообщении
Продолжается комплекс следственных действий.