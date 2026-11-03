В ХМАО задержан студент, продавший более 200 аккаунтов в мессенджере Студент, зарегистрировавший 200 аккаунтов на чужие сим-карты, задержан в ХМАО

Москва3 ноя Вести.Восемнадцатилетний студент колледжа из Нефтеюганска задержан по подозрению в передаче информации, необходимой для авторизации на ресурсе в интернете, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере МАХ.

Предварительно установлено, что с весны 2025 по июнь 2026 года злоумышленник приобретал на маркетплейсах сим-карты различных операторов связи. Анонимный сообщник активировал их, используя персональные данные третьих лиц. Затем юноша регистрировал номера в мессенджере, после чего необходимые для доступа к аккаунту сведения продавал неизвестным написала Волк

Следствие считает, что информацию использовали мошенники из-за рубежа для обмана россиян. Всего были переданы данные свыше 200 привязанных к сим-картам аккаунтов.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.