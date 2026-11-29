В Махачкале арестовали директора учреждения здравоохранения Дагестана Крупный чиновник из сферы здравоохранения Дагестана арестован за хищение 14 млн

Москва29 ноя Вести.В Махачкале под стражу заключил крупного чиновника, возглавлявшего одно из учреждений здравоохранения Дагестана и подозреваемого в хищении более 14,3 млн рублей. Об этом сообщил в MAX Верховный Суд республики.

Кировский районный суд г. Махачкалы заключил под стражу подозреваемого в хищении более 14 миллионов рублей при закупке медоборудования говорится в публикации

По данным инстанции, подозреваемый занимал должность директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения в Дагестане. В 2022 году он устроил заключение госконтракта на поставку дорогого офтальмологического оборудования, при этом цена была искусственно завышена. Бюджету региона был нанесен ущерб в размере 14,3 млн рублей.

Мужчина заключен под стражу на два месяца – до 26 января 2027 года включительно. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.