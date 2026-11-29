Москва29 нояВести.В Махачкале под стражу заключил крупного чиновника, возглавлявшего одно из учреждений здравоохранения Дагестана и подозреваемого в хищении более 14,3 млн рублей. Об этом сообщил в MAX Верховный Суд республики.
Кировский районный суд г. Махачкалы заключил под стражу подозреваемого в хищении более 14 миллионов рублей при закупке медоборудованияговорится в публикации
По данным инстанции, подозреваемый занимал должность директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения в Дагестане. В 2022 году он устроил заключение госконтракта на поставку дорогого офтальмологического оборудования, при этом цена была искусственно завышена. Бюджету региона был нанесен ущерб в размере 14,3 млн рублей.
Мужчина заключен под стражу на два месяца – до 26 января 2027 года включительно. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.