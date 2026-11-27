Baza: экс-глава Минздрава и бывший министр ГО и ЧС задержаны в Дагестане

Baza: в Дагестане задержали бывших министров Ахмедова и Казимагамедова Baza: экс-глава Минздрава и бывший министр ГО и ЧС задержаны в Дагестане

Москва27 ноя Вести.В Республике Дагестан задержаны два бывших министра - Алиомар Ахмедов и Нариман Казимагамедов. Об этом сообщил MAX-канал Baza.

Ахмедов ранее возглавлял Министерство здравоохранения республики, а Казимагамедов – Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана. Теперь у ним есть вопросы у следствия.

По данным "Базы", вопросы у следственных органов возникли к экс-главе Минздрава Алиомару Ахмедову и экс-министру ГО и ЧС Дагестана Нариману Казимагамедову говорится в публикации

Отмечается, что оба министра были освобождены от должностей в одни день – немногим более недели назад.