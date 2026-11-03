МВД Дагестана: убийца таксистки следил за ней из машины его знакомой

В МВД Дагестана рассказали, как убийца таксистки пытался запутать полицейских МВД Дагестана: убийца таксистки следил за ней из машины его знакомой

Москва3 ноя Вести.Житель Республики Дагестан, подозреваемый в убийстве своей бывшей жены, работавшей водителем такси, следил за ней, передвигаясь на машине знакомой, а также обратился в больницу якобы с приступом острого аппендицита и был прооперирован, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в Telegram-канале.

Несмотря на тщательные и многочисленные попытки замести следы и запутать полицейских, сотрудники УУР МВД Дагестана раскрыли жестокое и спланированное убийство за три дня написала Гариева

По ее словам, 34-летняя Динара выехала из дома 30 октября около 8 утра, отвезла сына в детский сад и направилась на заказ. Однако после этого таксистка перестала выходить на связь, ее мать обратилась в полицию.

По камерам установили, что за ее машиной следила другая машина – держалась на расстоянии 10-15 метров, "засветилась" в двух-трех местах. Эту машину отработали сотрудники УУР в первую очередь, вышли на хозяйку. Женщина (владелица авто), пояснила: отдала машину знакомому в ремонт. А "знакомым" оказался бывший муж погибшей. Он взял чужую машину намеренно – якобы отогнать на ремонт, а по факту – чтобы не "светить" свою отметила глава пресс-службы

Подозреваемый в первый день пришел в отдел полиции по вызову, а на следующий сослался на боли в животе и даже вызвал скорую помощь, сообщив медикам, что у него приступ аппендицита, был доставлен в больницу и прооперирован.

Тем временем оперативники установили личность еще одного сообщника бывшего мужа убитой. На утро оба мужчины были задержаны.

Оперативники выяснили – все было спланировано: женщину заманили на встречу под видом "клиентки", на месте напали, убили, тело вывезли и закопали на пустыре. Машину переставили, номера сменили – пытались замести следы. Но именно кропотливая работа с камерами, маршрутами, связями и круглосуточная отработка версий позволили установить картину за трое суток пояснила руководитель пресс-службы

Она уточнила, что сообщница мужчин будет этапирована из Москвы в Дагестан в ближайшее время. Женщину задержали в московском аэропорту Домодедово.

Ранее сообщалось, что бывший муж убил женщину, потому что не смог смириться, что его экс-супруга счастлива в новом браке.