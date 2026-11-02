Напали и закопали: появились подробности убийства работницы такси в Дагестане SHOT: в убийстве работницы женского такси в Дагестане подозревают экс-мужа

Москва2 ноя Вести.К убийству женщины, тело которой через три дня поисков было найдено возле Махачкалы, подозревают ее бывшего мужа и его приятеля. Об этом сообщает SHOT.

По предварительной версии, ее экс-супруг 39-летний… со своим знакомым напали на женщину, а затем закопали… Тело женщины все еще не вытащили из ямы, организована проверка говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

В СУ СКР по республике подтвердили, что в рамках расследования убийства женщины были задержаны два человека, однако не уточнили, кто именно.

34-летняя жительница региональной столицы выехала из дома на серебристом Volkswagen Polo и исчезла 30 октября. Известно, что она работала в женском такси "Анжи".

Тело нашли 2 ноября. У нее остался 4-летний сын.