Москва2 нояВести.К убийству женщины, тело которой через три дня поисков было найдено возле Махачкалы, подозревают ее бывшего мужа и его приятеля. Об этом сообщает SHOT.
По предварительной версии, ее экс-супруг 39-летний… со своим знакомым напали на женщину, а затем закопали… Тело женщины все еще не вытащили из ямы, организована проверкаговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
В СУ СКР по республике подтвердили, что в рамках расследования убийства женщины были задержаны два человека, однако не уточнили, кто именно.
34-летняя жительница региональной столицы выехала из дома на серебристом Volkswagen Polo и исчезла 30 октября. Известно, что она работала в женском такси "Анжи".
Тело нашли 2 ноября. У нее остался 4-летний сын.