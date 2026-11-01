Москва1 нояВести.Водитель женского такси "Анжи" в столице Дагестана Динара Алхасова перестала выходить на связь, ее местонахождение на данный момент не известно, сообщается в Telegram-канале " Нетипичная Махачкала".
По его информации, последний заказ таксистке поступил от мужчины. Она взяла его в качестве пассажира.
На данный момент не найдены ни сама Динара, ни пассажир, ни автомобильотмечается в публикации
Позднее телефон Динары был обнаружен в Кизилюрте – это порядка 70 километров от Махачкалы.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют все возможные версии случившегося.