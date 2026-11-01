В Махачкале пропали водитель женского такси и ее пассажир

Водитель женского такси в Махачкале пропала после заказа от мужчины В Махачкале пропали водитель женского такси и ее пассажир

Москва1 ноя Вести.Водитель женского такси "Анжи" в столице Дагестана Динара Алхасова перестала выходить на связь, ее местонахождение на данный момент не известно, сообщается в Telegram-канале " Нетипичная Махачкала".

По его информации, последний заказ таксистке поступил от мужчины. Она взяла его в качестве пассажира.

На данный момент не найдены ни сама Динара, ни пассажир, ни автомобиль отмечается в публикации

Позднее телефон Динары был обнаружен в Кизилюрте – это порядка 70 километров от Махачкалы.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют все возможные версии случившегося.