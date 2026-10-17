В Ереване пропала россиянка, собиравшаяся улететь в Париж В Ереване пропала 66-летняя россиянка, направлявшаяся в Париж

Москва17 окт Вести.В столице Армении разыскивают 66-летнюю гражданку России Светлану Фрайжи, которая перестала выходить на связь с родственниками. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на дочь пропавшей женщины.

По словам Елены Фрайжи, ее мать прибыла в Ереван 10 октября на автобусе из России. На следующий день она должна была отправиться самолетом в Париж. Дочь пропавшей рассказала, что та поехала в аэропорт, однако на рейс не села.

После этого телефон россиянки перестал работать, а сообщения в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) перестали доставляться.

Елена Фрайжи добавила, что последний раз ее мать видели 14 октября садящейся в автобус в сторону центра столицы Армении. К поискам подключилась полиция страны, также Елена Фрайжи поставила в известность о случившемся консульский отдел российского посольства в Ереване.

Ранее сообщалось, что россиянка пропала во время отдыха с семьей во Вьетнаме.