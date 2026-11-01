Женщина-водитель, пропавшая в Дагестане, возила туристов Женщина-водитель, пропавшая в Дагестане, занималась извозом туристов

Москва1 ноя Вести.Женщина-водитель, пропавшая в Дагестане вместе с машиной, занималась перевозками туристов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В день исчезновения она собиралась отправиться по заказу в Сулакский каньон, об этом она сообщила своему супругу.

Она занималась извозом туристов … Она взяла заказ, утром выехала и пропала сказал собеседник агентства

По версии следствия, 30 октября 2026 года женщина 1992 года рождения выехала из дома на серебристом Volkswagen Polo, принадлежащем ее мужу. До настоящего времени о ней ничего не известно.

По факту безвестного исчезновения местной жительницы Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пропавшая - водитель женского такси "Анжи" в Махачкале, которая взяла заказ у неизвестного мужчины. Телефон разыскиваемой позже нашли в Кизилюрте.