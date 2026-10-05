Прокуратура Дагестана направила в суд дело по факту гибели женщины на реке Сулак

Дело о гибели пассажирки катера в Дагестане направлено в суд Прокуратура Дагестана направила в суд дело по факту гибели женщины на реке Сулак

Москва5 окт Вести.Уголовное дело о гибели женщины, находившейся в перевернувшемся катере на реке Сулак в Дагестане, направлено в суд. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Махачкалинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Фигурантом дела является 58-летний местный житель.

В Республике Дагестан в суд направлено уголовное дело по факту гибели пассажира внутреннего водного транспорта говорится в национальном мессенджере

Теперь суду предстоит его рассмотреть по существу.

В августе сообщалось, что обоих фигурантов дела о гибели женщины на реке Сулак арестовали. Срок ареста первого рассчитан до 9 октября 2026 года, а второго – до 10 октября 2026 года.