После исчезновения женщины в Махачкале возбудили уголовное дело СК возбудил дело после исчезновения женщины в Махачкале

Москва1 ноя Вести.В Махачкале возбуждено уголовное дело после исчезновения местной жительницы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан в MAX.

По версии следствия, 30 октября 2026 года женщина выехала из дома на автомобиле марки Volkswagen Polo серебристого цвета, принадлежащем ее супругу. До настоящего времени никто не знает о ее местонахождении.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения местной жительницы 1992 года рождения сказано в публикации

Сотрудники правоохранительных органов проверяют все версии случившегося и просят всех, кто обладает какой-либо информацией, оказать содействие поискам.

Ранее сообщалось, что водитель женского такси "Анжи" в Махачкале перестала выходить на связь после того, как взяла заказ от неизвестного мужчины. Автомобиль также пропал. Позднее ее телефон был обнаружен в Кизилюрте.