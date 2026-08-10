На Камчатке третий месяц ищут пропавшую 78-летнюю местную жительницу СК: на Камчатке расследуется дело о безвестном исчезновении местной жительницы

Москва10 авг Вести.В Елизовском районе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по по факту безвестного исчезновения местной жительницы, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Камчатского края.

По данным следствия, 6 июня 2026 года 78-летняя пенсионерка вышла из своего дома на улице Гагарина в поселке Нагорный и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Ее рост 160-165 см, худощавая, с короткими волосами ярко красного цвета. Была одета в темную одежду и обувь, жилетку синего цвета.

Для установления пропавшей в рамках расследования следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий отмечается в сообщении

Проверяются возможные маршруты передвижения женщины, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы.