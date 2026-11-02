Не знал про тело: убитую в Дагестане женщину закопали в яме, вырытой под туалет Тело убитой в Дагестане женщины закопали в яме, вырытой под уличный туалет

Москва2 ноя Вести.Предполагаемые убийцы женщины в Дагестане, чье тело нашли через несколько дней поисков под Махачкалой, после расправы спрятали ее в яме для уличного туалета. Об этом сообщает руководитель пресс-службы республиканского МВД России Гаяна Гариева.

Тело погибшей женщины найдено. Подозреваемые привлекли для этого местного тракториста, обманув его по поводу истинных целей… Сначала он выкопал яму, потом помог ее закопать, даже не зная, что внутри тело указала Гариева

34-летняя жительница региональной столицы выехала из дома на серебристом Volkswagen Polo и исчезла 30 октября. Известно, что она работала в женском такси "Анжи". Ее тело нашли на окраине поселка Новый Хушет 2 ноября.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое – бывший муж погибшей и его приятель. По версии следствия, женщину убили, поместили тело в багажник, привезли к населенному пункту и сбросили в уже вырытую яму. Затем фигуранты вновь обратились к тому же трактористу, чтобы ее засыпать, заявив, что "ошиблись с местом".