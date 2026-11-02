В Москве задержали предполагаемую соучастницу убийства женщины в Дагестане Возможная соучастница убийства работницы такси в Дагестане задержана в Москве

Москва2 ноя Вести.В московском аэропорту Домодедово задержали предполагаемую соучастницу убийства женщины, чье тело нашли через несколько дней поисков в Дагестане. Об этом рассказала руководитель пресс-службы республиканского МВД России Гаяна Гариева.

Погибшая подрабатывала в женском такси "Анжи". По версии следствия, именно задержанная заказала машину, представившись как туристка.

Она объяснила свои планы и цели поездки. Разумеется та, ничего не подозревая, приняла заказ от "туристки, желающей посетить Сулакский каньон". Динара выехала из дома примерно в 8 утра, завезла своего малыша в садик, после чего направилась на заказ. Там ее и ждала ловушка говорится в сообщении

Организатором расправы правоохранители считают бывшего мужа, который не смог смириться, что его экс-супруга счастлива в новом браке. Он привлек к этому своего приятеля.

После убийства тело женщины сбросили в яму, вырытую для уличного туалета, а затем засыпали землей. Сделал это местный тракторист, который, по данным полиции, ничего не знал о случившемся и верил, что помогает знакомым.