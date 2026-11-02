По делу об убийстве работницы женского такси в Дагестане задержаны два человека Задержаны подозреваемые в убийстве работницы женского такси в Дагестане

Москва2 ноя Вести.В Дагестане задержали двоих людей, которые могут быть причастны к убийству женщины, чье тело с признаками насильственной смерти нашли недалеко от Махачкалы. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое лиц… Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, выяснение роли каждого из задержанных говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

34-летняя женщина выехала из дома на автомобиле марки Volkswagen Polo серебристого цвета, принадлежащем ее мужу, 30 октября. Известно, что она работала в женском такси "Анжи", предположительно, последний заказ ей поступил от мужчины.