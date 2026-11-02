Mash: пропавшую три дня назад в Махачкале женщину нашли мертвой

В Дагестане нашли тело пропавшей работницы женского такси "Анжи" Mash: пропавшую три дня назад в Махачкале женщину нашли мертвой

Москва2 ноя Вести.Пропавшую 30 октября в Дагестане 34-летнюю местную жительницу нашли мертвой недалеко от Махачкалы, передает Mash Gor.

Пропавшую в Махачкале… нашли мертвой. Тело обнаружили полицейские за городом. В соцсетях люди пишут, что к смерти… причастны ее муж со знакомым говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Женщина выехала из дома на автомобиле марки Volkswagen Polo серебристого цвета, принадлежащем ее супругу, больше ее никто не видел. Известно, что она работала в женском такси "Анжи", предположительно, последний заказ ей поступил от мужчины.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Официальной версии о причинах смерти женщины и возможной причастности к этому кого-либо пока не озвучивалось.