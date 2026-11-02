Москва2 нояВести.Пропавшую 30 октября в Дагестане 34-летнюю местную жительницу нашли мертвой недалеко от Махачкалы, передает Mash Gor.
Пропавшую в Махачкале… нашли мертвой. Тело обнаружили полицейские за городом. В соцсетях люди пишут, что к смерти… причастны ее муж со знакомымговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
Женщина выехала из дома на автомобиле марки Volkswagen Polo серебристого цвета, принадлежащем ее супругу, больше ее никто не видел. Известно, что она работала в женском такси "Анжи", предположительно, последний заказ ей поступил от мужчины.
По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Официальной версии о причинах смерти женщины и возможной причастности к этому кого-либо пока не озвучивалось.