Москва11 сен Вести.В Грузии правоохранители задержали экс-госминистра республики по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгия Барамидзе, сообщает местный телеканал Imedi.

Уточняется, что Барамидзе, занимавший высокий пост в правительстве бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, задержан по обвинению в измене родине и саботаже.

Грузинский телеканал "ТВ "Пирвели" показал видео задержания бывшего чиновника, происходившего в его квартире.

Ранее Барамидзе в авторской программе оппозиционера Яго Хвичии заявил, что Грузия в ходе конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах не могла возвращать своих военнослужащих из плена, поскольку не имела возможности передавать абхазской стороне ее солдат. Причиной этому экс-госминистр назвал отсутствие у Тбилиси абхазских военнослужащих, так как их расстреливали грузинские военные. Позднее прокуратура республики завела против него уголовное дело по статьям об измене родине и саботаже.

Ранее глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси ждет изменений во внешней политике Брюсселя, чтобы вступить в ЕС.