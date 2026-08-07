Генпрокуратура Грузии начала расследование по фактам госизмены и саботажа

В Грузии начали расследование по факту госизмены из-за слов экс-госминистра Генпрокуратура Грузии начала расследование по фактам госизмены и саботажа

Москва7 авг Вести.Генпрокуратура Грузии ведет расследование по фактам государственной измены и саботажа. Как сообщила пресс-служба ведомства, оно было начато в связи с высказываниями бывшего госминистра страны Георгия Барамидзе о том, что грузинские военные во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах расстреливали абхазских военнопленных.

Расследование было начато на основании заявления Государственной службы по делам ветеранов относительно высказывания Георгия Барамидзе... о войне в Абхазии и процессе обмена пленными в авторской программе Яго Хвичии говорится в сообщении

Расследование начато на основании статей 307 и 318 грузинского УК. Они касаются госизмены и создания угрозы государственным интересам страны.