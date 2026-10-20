В Дагестане на таможне в фурах обнаружили более 2 тонн запрещенного вещества

Более 2 тонн запрещенного вещества нашли в фурах дагестанские таможенники В Дагестане на таможне в фурах обнаружили более 2 тонн запрещенного вещества

Москва20 окт Вести.Свыше 2 тонн сибутрамина обнаружили таможенники в фурах из Турции Дагестанские таможенники при взаимодействии с УФСБ РФ по Республике Дагестан задержали провоз через таможенную границу ЕАЭС свыше 2 тонн сибутрамина - сильнодействующего вещества, запрещенного к ввозу на территорию России. Об этом сообщает в MAX Федеральная таможенная служба.

Как уточняется, на Магарамкентском таможенном посту инспекторы остановили три грузовых фуры, следовавшие транзитом в Республику Беларусь.

Согласно документам, в них перевозились биологически активные добавки. В ходе таможенного досмотра были обнаружены картонные коробки, содержащие свыше 46 тыс. капсул с препаратом для похудения, а также кофе и чай говорится в мессенджере

После проведения экспертизы выяснилось, что в составе продукции – сибутрамин. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующих веществ. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до 1 млн рублей.