Москва19 октВести.В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили партию сушеных белых грибов с повышенным уровнем радиации. Об этом Федеральная таможенная служба сообщает в канале MAX.
Опасный груз весом более 30 кг находился в багаже 32-летнего иностранца, который направлялся в Узбекистан. Тревожный сигнал поступил от системы радиационного контроля "Янтарь" во время проверки багажаговорится в сообщении пресс-службы ФТС
Сыпучее вещество находилось в коробке в картонном пакете. На этикетке значилось, что это сушеные белые грибы российского производства.
При проверке выяснилось, что уровень естественного радиационного фона содержимого превышен более чем в 10 раз. Роспотребнадзор, получив данные, признал грибы радиоактивными отходами, подлежащими утилизации.
Компании-производителю грибов отправлено предписание. Приняты меры по предотвращению причинения вреда. Выпуск продукции по декларации на товар "Гриб белый сушеный" остановлен, как и реализация товара.