В аэропорту Домодедово у иностранца обнаружено более 30 кг радиоактивных грибов

Иностранец перевозил в багаже более 30 кг радиоактивных грибов В аэропорту Домодедово у иностранца обнаружено более 30 кг радиоактивных грибов

Москва19 окт Вести.В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили партию сушеных белых грибов с повышенным уровнем радиации. Об этом Федеральная таможенная служба сообщает в канале MAX.

Опасный груз весом более 30 кг находился в багаже 32-летнего иностранца, который направлялся в Узбекистан. Тревожный сигнал поступил от системы радиационного контроля "Янтарь" во время проверки багажа говорится в сообщении пресс-службы ФТС

Сыпучее вещество находилось в коробке в картонном пакете. На этикетке значилось, что это сушеные белые грибы российского производства.

При проверке выяснилось, что уровень естественного радиационного фона содержимого превышен более чем в 10 раз. Роспотребнадзор, получив данные, признал грибы радиоактивными отходами, подлежащими утилизации.

Компании-производителю грибов отправлено предписание. Приняты меры по предотвращению причинения вреда. Выпуск продукции по декларации на товар "Гриб белый сушеный" остановлен, как и реализация товара.