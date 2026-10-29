Канал контрабанды опасного вещества в пакетах от собачьего корма перекрыт ФТС

ФТС перекрыла канал контрабанды опасного вещества в мешках от собачьего корма Канал контрабанды опасного вещества в пакетах от собачьего корма перекрыт ФТС

Москва29 окт Вести.Сотрудники Хабаровской и Северо-Западной оперативных таможен заблокировали нелегальный ввоз в РФ крупной партии сильнодействующего вещества, поступившего из Восточной Азии. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу ФТС.

Там уточнили, что из подпольного оборота инспекторы изъяли 25 килограммов опасного препарата, стоимость которого на нелегальных торговых площадках оценивается более чем в 7 млн рублей.

Первоначально злоумышленники переместили запрещенный порошок через границу на территорию Дальнего Востока.

Позже подельники переслали эту продукцию, упакованную в мешки от собачьего корма, почтовым отправлением в город Мурино Ленинградской области говорится в сообщении

Отмечается, что криминальную схему проворачивал 23-летний гражданин России вместе с пока невыявленными соучастниками.