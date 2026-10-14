Фокстерьер помог задержать в аэропорту Новосибирска пассажира с 39 тыс. долларов В аэропорту Новосибирска фокстерьер помог найти 39 тыс. долларов у пассажира

Москва14 окт Вести.В аэропорту Толмачево в Новосибирске служебная собака фокстерьер по кличке Бьерн помогла выявить пассажира, который пытался вывезти в Таджикистан 39,1 тысяч долларов США. Об этом сообщили на сайте Сибирского таможенного управления.

В ручной клади 35-летнего иностранца была найдена крупная сумма наличных. Мужчина сообщил, что перевозит валюту для покупки машины за рубежом.

При пересчете выяснилось, что в его сумке находятся 39,1 тыс. долларов США, что на 29,1 тыс. долларов США выше разрешенной для вывоза без декларирования нормы (10 тыс. долларов США в эквиваленте). Об установленных ограничениях он знал отмечается в сообщении

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наличных в крупном размере. Фигуранту грозит штраф до десятикратной суммы незаконно перевозимых средств либо ограничение свободы на срок до двух лет.