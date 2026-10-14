Водитель пытался вывезти из России в Грузию больше 400 тысяч долларов США

Из тайника следовавшей в Грузию машины таможня изъяла 425 тысяч долларов США Водитель пытался вывезти из России в Грузию больше 400 тысяч долларов США

Москва14 окт Вести.Североосетинские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ РФ обнаружили 425 тысяч долларов у водителя, направлявшегося в Грузию, сообщает ФТС в мессенджере MAX.

Уточняется, что он следовал через пункт пропуска Верхний Ларс на легковом автомобиле и при прохождении таможенного контроля не заявил о наличии подлежащих декларированию денежных средств.

В ходе досмотра транспортного средства с применением технических средств контроля в одной из полок салона был обнаружен тайник. В нем находилось 425 тыс. долларов США или 35 млн рублей в эквиваленте говорится в публикации

Изъятые денежные средства направлены на экспертизу, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали в ведомстве.

ФТС также напомнила, что вывоз из России наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США, запрещен.