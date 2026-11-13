Чемодан с 136 млн конфисковали в Шереметьево при попытке вывезти деньги в Бишкек

У летевшего в Бишкек россиянина конфисковали 136 млн неизвестного происхождения Чемодан с 136 млн конфисковали в Шереметьево при попытке вывезти деньги в Бишкек

Москва13 ноя Вести.Сотрудники таможни в Шереметьево пресекли попытку нелегального вывоза из России 136 млн рублей, сообщили в ФТС.

По данным ведомства, в результате оперативных мероприятий удалось выяснить, что 28-летний россиянин, который должен был вылететь в Киргизию рейсом в Бишкек, может незаконно перевозить крупную сумму денег.

Молодой человек сдал чемодан в багаж, а сам проследовал в зону вылета с сумкой. При досмотре багажа таможенники обнаружили в чемодане 108 пачек с пятитысячными банкнотами, перетянутых резинками говорится в публикации ФТС в MAX

После подсчета выяснилось, что гражданин РФ вез в чемодане 129 млн рублей. Еще семь млн рублей нашли у него в ручной клади.

Мужчина не смог объяснить происхождение денег и впоследствии суд принял решение о конфискации всей суммы.