Москва13 нояВести.Сотрудники таможни в Шереметьево пресекли попытку нелегального вывоза из России 136 млн рублей, сообщили в ФТС.
По данным ведомства, в результате оперативных мероприятий удалось выяснить, что 28-летний россиянин, который должен был вылететь в Киргизию рейсом в Бишкек, может незаконно перевозить крупную сумму денег.
Молодой человек сдал чемодан в багаж, а сам проследовал в зону вылета с сумкой. При досмотре багажа таможенники обнаружили в чемодане 108 пачек с пятитысячными банкнотами, перетянутых резинкамиговорится в публикации ФТС в MAX
После подсчета выяснилось, что гражданин РФ вез в чемодане 129 млн рублей. Еще семь млн рублей нашли у него в ручной клади.
Мужчина не смог объяснить происхождение денег и впоследствии суд принял решение о конфискации всей суммы.