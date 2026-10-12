В аэропорту Домодедово мигрант с помощью ботинка обманул земляка на 100 тысяч

Мигрант выкрал 100 тысяч у земляка в аэропорту Домодедово с помощью ботинка В аэропорту Домодедово мигрант с помощью ботинка обманул земляка на 100 тысяч

Москва12 окт Вести.В московском аэропорту Домодедово гражданин Узбекистана обманул земляка, предложив ему спрятать 100 тысяч рублей в ботинок. Об этом стало известно MK.RU.

Иностранцы познакомились, когда ожидали свой рейс на родину. Один мужчина рассказал другому, что у него в сумке 120 тысяч рублей. Иностранец не растерялся и сообщил, что якобы по новым законам максимальная сумма, разрешенная к вывозу из России равна 25 тысячам рублей. Остальную часть денег якобы могут конфисковать.

"Доброжелатель" предложил спрятать для ровного счета 100 тысяч рублей под стельку ботинка. Наивный азиат поверил, отдал свою обувь и деньги. Аферист попросил заслонить его от видеокамер, пока он будет прятать банкноты в ботинок, а сам незаметно убрал пачку купюр в карман своей кофты отмечается в сообщении

После этого мужчина с деньгами в кармане покинул аэропорт. На такси он доехал до Москвы и отдал деньги в счет долга.

Пострадавший же мигрант решил проверить ботинок и обнаружил пропажу. Он обратился за помощью к правоохранителям.

Злоумышленник был найден. Домодедовский суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.