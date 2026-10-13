Таможенники Домодедово нашли у пассажира незадекларированные часы за 9,4 млн

Мужчину оштрафовали на 4,3 млн за ввоз незадекларированных часов в Домодедово Таможенники Домодедово нашли у пассажира незадекларированные часы за 9,4 млн

Москва13 окт Вести.В московском аэропорту Домодедово таможенники остановили 38-летнего россиянина с незадекларированными часами стоимостью 9,4 миллиона рублей. Ему назначили штраф в 4,3 миллиона рублей, сообщили в ФТС России.

Речь идет о новых элитных швейцарских часах марки F.P.JOURNE Invenit et Fecit из титана, стали и сапфирового стекла.

Мужчина прилетел из Дубая. Он сообщил, что ранее вывозил из РФ часы, но не задекларировал их при вылете и решил не делать этого по возвращении.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров отмечается в сообщении в MAX

Суд назначил мужчине штраф в 4,3 миллиона рублей.