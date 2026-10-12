Таможня в Домодедово пресекла ввоз из Израиля радиоактивных авиационных часов

Радиоактивные авиачасы обнаружила в посылке из Израиля таможня в Домодедово Таможня в Домодедово пресекла ввоз из Израиля радиоактивных авиационных часов

Москва12 окт Вести.Сотрудники Домодедовской таможни выявили в международном почтовом отправлении из Израиля авиационные часы с уровнем радиации, который превышал естественный фон в 20 раз, сообщает ФТС России в мессенджере MAX.

В ведомстве уточнили, что посылка была адресована жителю Удмуртии. На часы сработала система радиационного контроля, товар признали опасным для бытового использования.

По результатам проверки установлено, что уровень ионизирующего излучения на поверхности устройства составил 2,75 мкЗв/ч, что представляет угрозу для здоровья говорится в публикации

Согласно заключению Роспотребнадзора, товар не соответствует единым санитарным требованиям ЕАЭС. В результате ввоз часов на территорию Российской Федерации был запрещен, посылку вернут отправителю.