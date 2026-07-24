Жители поселка в ХМАО обнаружили грузовик со знаком радиации и вызвали полицию В ХМАО грузовик со знаком радиации напугал жителей поселка

Москва24 июл Вести.В поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского автономного округа местные жители обеспокоились из-за грузовика, на котором был нанесен знак радиационной опасности. Они измерили радиационный фон дозиметром и зафиксировали его. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на депутата думы Ханты-Мансийска Андрея Екимова.

По его словам, слух о подозрительной машине быстро разошелся по поселку.

Стоит грузовик. Кто-то из граждан увидел на нем значок, и быстро по поселку распространился слух: какая-то подозрительная машина, да еще со знаком радиоактивной опасности цитирует Андрея Екимова URA.RU

Местные жители вызвали полицию, однако правоохранители не выявили нарушений и подтвердили соответствие документов требованиям. Позднее грузовик был переставлен к заправке.

Депутат обратился в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить, как соблюдаются правила перевозки опасных материалов. Он подчеркнул, что подобный транспорт не имеет права останавливаться в черте населенных пунктов, а водитель не должен отлучаться от машины.

В силовых структурах, в свою очередь, выразили сомнение в достоверности замеров, которые проводили местные жители. По словам источника, неизвестно, насколько точен их прибор и сертифицирован ли он. Ответ из прокуратуры на запрос URA.RU пока не поступал.