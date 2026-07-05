Москва5 июл Вести.Сигнал "Ракетная опасность" объявлен на территории Республики Мордовия. Об этом официальный канал региона проинформировал в MAX.

Если вы в здании, перейдите в помещение без окон или спуститесь на нижний этаж, в подвал. Не пользуйтесь лифтами… Если вы на работе, действуйте согласно инструкции организации говорится в сообщении

На улице нужно зайти в ближайшее здание, паркинг или другое безопасное место. Необходимо избегать открытых пространств. При перемещении на транспорте, нужно выйти из него и найти укрытие.

Жителей призвали пользоваться только официальным источникам информации.