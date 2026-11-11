Москва11 ноя Вести.На борту самолета авиакомпании Red Wings, который летел из Москвы в Тель-Авив, произошло задымление. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что самолет вылетел из аэропорта Жуковский. В какой-то момент полета в салоне появился дым, а пассажиры почувствовали неприятный запах.

Несмотря на задымление пилоты приняли решение продолжить полет и благополучно приземлились в Израиле. Позднее выяснилось, что причиной появления дыма стал динамик оповещения пассажиров, расположенный под салонной обшивкой в районе багажных полок. Устройство отказало и начало дымить, однако никаких следов возгорания обнаружено не было.

20 сентября сообщалось, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге при подготовке к полету самолета авиакомпании Red Wings произошло задымление в носовой части фюзеляжа. Через два дня авиакомпания опровергла это сообщение.