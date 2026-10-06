Red Wings получила новые требования от Израиля после инцидента с Flydubai Red Wings: Израиль ужесточил требования после инцидента с Flydubai

Москва6 окт Вести.Российская авиакомпания Red Wings получила дополнительные требования со стороны израильских авиационных властей после инцидента с самолетом Flydubai, сообщает ТАСС.

После инцидента с Flydubai мы получили дополнительные требования со стороны авиационных властей Израиля. Наша система отбора и подготовки экипажей авиакомпании полностью соответствует новым требованиям приводит ТАСС выдержку из заявления Red Wings

Red Wings продолжит выполнять полеты в Израиль в полном объеме. В авиакомпании, как и во всей российской авиационной отрасли, действуют усиленные меры безопасности. Особое внимание компания уделяет профессиональной подготовке летного состава и экипажей, а также строгому отбору специалистов. Все стандарты авиакомпания выполняет в полном объеме.

Самолет авиакомпании Flydubai летел 30 сентября из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот напал со штатным аварийным молотком на командира воздушного судна и попытался захватить лайнер. Самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и вскоре совершил срочную посадку в Саудовской Аравии.

Расследование причин и обстоятельств произошедшего проводят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль, Оман и Индия, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США и компания Boeing.