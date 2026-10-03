Самолет Flydubai после инцидента на борту четвертые сутки остается в аэропорту

Самолет Flydubai после инцидента несколько суток остается в аэропорту Самолет Flydubai после инцидента на борту четвертые сутки остается в аэропорту

Москва3 окт Вести.Самолет, летевший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив и совершивший экстренную посадку из-за инцидента на борту, четвертые сутки остается в аэропорту саудовского города Табук, об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Главной причиной длительного пребывания судна на земле стали серьезные повреждения вертикального стабилизатора и руля направления.

Самолет, на борту которого произошел инцидент в кабине пилотов, и по этой причине совершивший экстренную посадку по пути из Дубая в Тель-Авив, до сих пор находится в аэропорту саудовского города Табук сказал собеседник агентства

Повреждения конструкции хвоста возникли из-за критических аэродинамических перегрузок, когда лайнер за 30 секунд потерял около 4,3 км высоты, превысив максимально допустимую эксплуатационную скорость почти на 160 км/ч.

Все 174 пассажира рейса не пострадали и в тот же день были эвакуированы в Израиль резервными бортами авиакомпании. Сам пострадавший лайнер отстранен от полетов и тщательно обследуется техническими специалистами и международной следственной группой. Власти ОАЭ и Израиля квалифицируют произошедшее как попытку совершения крупного террористического акта.

Ранее было названо оружие, с которым второй пилот самолета Flydubai напал на командира.