Red Wings опровергает данные о ЧП на рейсе Москва - Тель-Авив

Red Wings: признаков задымления на рейсе Москва - Тель-Авив не обнаружено Red Wings опровергает данные о ЧП на рейсе Москва - Тель-Авив

Москва11 ноя Вести.Авиакомпания Red Wings опровергает информацию об инциденте с задымлением на борту своего авиалайнера, следовавшего из Москвы в Тель-Авив.

Ранее СМИ публиковали данные о том, что в салоне самолета, который вылетел из аэропорта Жуковский, появился дым, а пассажиры почувствовали неприятный запах.

Во время полета в районе передней бортовой кухни появился посторонний запах. Экипаж проверил возможные источники запаха, в том числе электропроводку и динамики в салоне говорится в заявлении пресс-службы перевозчика, опубликованном в MAX

В Red Wings подчеркнули, что признаков задымления или возгорания обнаружено не было, рейс, выполнявшийся 5 ноября, был завершен благополучно.

Кроме того, в воздушной гавани провели дополнительную техническую проверку авиалайнера. Сейчас самолет уже вернулся к полетам.