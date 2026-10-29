Москва29 октВести.Сигнал пожара едва не сорвал посадку самолета Superjet, выполнявшего рейс из Москвы в Архангельск, сообщает SHOT.
По данным издания, во время снижения, на высоте около 900 метров, в кабине экипажа сработало предупреждение о пожаре в багажном отсеке.
Сигнал пожара в багажном отсеке чуть не сорвал посадку самолета Superjet в Архангельскеговорится в публикации
Пилоты оперативно включили систему пожаротушения и благополучно посадили самолет. Отмечается, что никто из 78 пассажиров не пострадал. Позднее самолет осмотрели, однако никаких следов возгорания не нашли.