SHOT: а летевшем из Москвы в Архангельск самолете сработал сигнал пожара

Сигнал пожара сработал на борту рейса Москва – Архангельск SHOT: а летевшем из Москвы в Архангельск самолете сработал сигнал пожара

Москва29 окт Вести.Сигнал пожара едва не сорвал посадку самолета Superjet, выполнявшего рейс из Москвы в Архангельск, сообщает SHOT.

По данным издания, во время снижения, на высоте около 900 метров, в кабине экипажа сработало предупреждение о пожаре в багажном отсеке.

Сигнал пожара в багажном отсеке чуть не сорвал посадку самолета Superjet в Архангельске говорится в публикации

Пилоты оперативно включили систему пожаротушения и благополучно посадили самолет. Отмечается, что никто из 78 пассажиров не пострадал. Позднее самолет осмотрели, однако никаких следов возгорания не нашли.