Москва28 авгВести."Суперджет", на борту которого находилось 99 пассажиров, подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом. Как сообщает SHOT, возникли подозрения, что в багажном отсеке может быть пожар.
Самолет выполнял рейс из Петербурга в Тбилиси. Сигнал о пожаре в багажном отсеке сработал на высоте 10,5 тысячи метров. Пилоты включили систему пожаротушения и подали сигнал бедствия "MayDay".
Когда экипаж посадил борт в аэропорту Нижнего Новгорода, выяснилось, что тревога была ложной, следов пожара не обнаружено. Никто в результате происшествия не пострадал.