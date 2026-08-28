Самолет Петербург – Тбилиси подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом Самолет Петербург – Тбилиси сел в Нижнем Новгороде из-за подозрения на пожар

Москва28 авг Вести."Суперджет", на борту которого находилось 99 пассажиров, подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом. Как сообщает SHOT, возникли подозрения, что в багажном отсеке может быть пожар.

Самолет выполнял рейс из Петербурга в Тбилиси. Сигнал о пожаре в багажном отсеке сработал на высоте 10,5 тысячи метров. Пилоты включили систему пожаротушения и подали сигнал бедствия "MayDay".

Когда экипаж посадил борт в аэропорту Нижнего Новгорода, выяснилось, что тревога была ложной, следов пожара не обнаружено. Никто в результате происшествия не пострадал.