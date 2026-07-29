Двигатель самолета Новосибирск – Краснодар загорелся во время полета

У пассажирского самолета Новосибирск – Краснодар в небе загорелся двигатель Двигатель самолета Новосибирск – Краснодар загорелся во время полета

Москва29 июл Вести.У пассажирского самолета, следующего из Новосибирска в Краснодар, в небе загорелся двигатель. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Пострадавших нет. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Инцидент произошел 29 июля, в среду. На борту находились 166 человек, в том числе 6 членов экипажа.

У воздушного судна, следовавшего по маршруту Новосибирск – Краснодар, в полете произошло возгорание двигателя, вследствие чего экипажем воздушного судна было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возгорание потушили, приземление прошло штатно.

По факту организована проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.