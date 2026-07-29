Москва29 июлВести.У пассажирского самолета, следующего из Новосибирска в Краснодар, в небе загорелся двигатель. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Пострадавших нет. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.
Инцидент произошел 29 июля, в среду. На борту находились 166 человек, в том числе 6 членов экипажа.
У воздушного судна, следовавшего по маршруту Новосибирск – Краснодар, в полете произошло возгорание двигателя, вследствие чего экипажем воздушного судна было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылетаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возгорание потушили, приземление прошло штатно.
По факту организована проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.