Москва8 сенВести.Два датчика отказали у самолета Superjet, выполнявшего рейс Волгоград – Москва, во время снижения в аэропорту Шереметьево, пишет SHOT.
По данным канала, инцидент произошел с бортом авиакомпании "Россия" на высоте около 5 тысяч метров.
У борта компании "Россия" вышли из строя датчики TCAS и GPS. Первый – система предупреждения столкновения самолётов в воздухе, которая помогает пилотам избегать опасного сближения с другими бортами. Второй датчик определяет точные координаты лайнера, скорость и высоту полетаговорится в публикации
Самолет успешно приземлился в аэропорту, никто не пострадал. Борт временно отстранили от полетов, но на следующий день он уже начал выполнять рейсы.