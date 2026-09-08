SHOT: при посадке в Москве у Superjet отказали два датчика

Два датчика отказали у Superjet во время рейса Волгоград – Москва SHOT: при посадке в Москве у Superjet отказали два датчика

Москва8 сен Вести.Два датчика отказали у самолета Superjet, выполнявшего рейс Волгоград – Москва, во время снижения в аэропорту Шереметьево, пишет SHOT.

По данным канала, инцидент произошел с бортом авиакомпании "Россия" на высоте около 5 тысяч метров.

У борта компании "Россия" вышли из строя датчики TCAS и GPS. Первый – система предупреждения столкновения самолётов в воздухе, которая помогает пилотам избегать опасного сближения с другими бортами. Второй датчик определяет точные координаты лайнера, скорость и высоту полета говорится в публикации

Самолет успешно приземлился в аэропорту, никто не пострадал. Борт временно отстранили от полетов, но на следующий день он уже начал выполнять рейсы.